В Госдуме призвали обучать госслужащих основам кибербезопасности
Государственных и муниципальных служащих следует обязать обучаться основам кибербезопасности. С таким призывом выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди».
Как пишет РИА Новости, парламентарии направили соответствующее обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. В нём они указали, что в 2024 году выросло число высококритичных кибератак, направленных против госорганов и критических инфраструктур.
«В связи с этим... предлагаем ввести обязательное и регулярное (один раз в два года) обучение основам кибербезопасности... с последующей итоговой аттестацией», - говорится в документе.
По мнению авторов инициативы, обучение госслужащих позволит повысить уровень цифровой их грамотности, что положительно отразится на формировании надёжной защиты государственных информационных ресурсов.
Ранее в компании по кибербезопасности Stormwall заявили, что во втором квартале 2025 года количество DDoS-атак на госорганизации составила 21% от общего числа, сообщает RT.
