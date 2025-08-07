В Госдуме призвали обучать госслужащих основам кибербезопасности

Государственных и муниципальных служащих следует обязать обучаться основам кибербезопасности. С таким призывом выступили депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

Как пишет РИА Новости, парламентарии направили соответствующее обращение главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. В нём они указали, что в 2024 году выросло число высококритичных кибератак, направленных против госорганов и критических инфраструктур.

«В связи с этим... предлагаем ввести обязательное и регулярное (один раз в два года) обучение основам кибербезопасности... с последующей итоговой аттестацией», - говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, обучение госслужащих позволит повысить уровень цифровой их грамотности, что положительно отразится на формировании надёжной защиты государственных информационных ресурсов.

Ранее в компании по кибербезопасности Stormwall заявили, что во втором квартале 2025 года количество DDoS-атак на госорганизации составила 21% от общего числа, сообщает RT.

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ДепутатыГосслужащиеКибербезопасностьКибератакиГосдума

