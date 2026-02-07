Умер прапраправнук Пушкина Вячеслав Гуцко

В музее уточнили, что Гуцко относился к пятому поколению потомков поэта. Большую часть своей жизни — свыше 50 лет — он посвятил работе в конструкторском бюро транспортно‑химического машиностроения на заводе имени Лихачёва. На протяжении многих лет он поддерживал дружеские отношения с Музеем имени Пушкина и активно сотрудничал с ним.



Особую символичность событию придаёт дата ухода из жизни Вячеслава Александровича: он скончался 29 января — в тот же день (по старому стилю), когда умер его знаменитый предок. Государственный музей Пушкина выразил искренние соболезнования семье и близким Гуцко.

