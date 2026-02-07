СМИ: Санкции в отношении российского спорта, вероятно, подходят к концу

Накануне Олимпиады в Италии президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула важность политической нейтральности спорта. Президент ФИФА Джанни Инфантино (2 февраля) выступил за снятие отстранения российских команд. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш призвал к объективным принципам, а президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отметил неэффективность бойкотов.



На Олимпиаде в Италии 13 российских спортсменов выступают в нейтральном статусе. В декабре 2025 года МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к юношеским соревнованиям с флагом и гимном — как в индивидуальных, так и в командных видах.



Некоторые федерации уже сняли ограничения: тхэквондо и дзюдо полностью допустили россиян. В большинстве индивидуальных видов спортсмены могут участвовать в нейтральном статусе; из командных видов такое право получено только в водном поло.

Ранее спортсменов из Израиля и США освистали на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

