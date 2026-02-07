Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газа

С 1 марта 2026 года газовые службы получат право отключать квартиры от газоснабжения при систематических нарушениях — например, если жильцы не допускают специалистов к проверкам, игнорируют предписания или используют неисправное либо просроченное оборудование. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

По его словам, нововведения воплощают принцип «безопасность превыше всего» и призваны минимизировать риски для многоквартирных домов. Газовое оборудование — единая система, поэтому угроза в одной квартире может обернуться катастрофой для всего здания.

Среди самых распространённых нарушений — отсутствие вентиляции, маскировка газовых труб декоративными панелями и эксплуатация приборов с истёкшим сроком службы. Незамеченная коррозия труб, изношенный шланг или неисправный клапан способны привести к утечке газа и трагедии.

Кошелев подчеркнул: новые полномочия газовых служб — не просто ужесточение контроля, а механизм защиты жизни и здоровья законопослушных жильцов от безответственности отдельных граждан.

Ранее член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил в пресс-центре НСН, что сегодня не только россияне не хотят работать в сфере ЖКХ, никто не хочет работать за официальную зарплату.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
