Газовые службы с 1 марта получат право отключать квартиры от газа

По его словам, нововведения воплощают принцип «безопасность превыше всего» и призваны минимизировать риски для многоквартирных домов. Газовое оборудование — единая система, поэтому угроза в одной квартире может обернуться катастрофой для всего здания.



Среди самых распространённых нарушений — отсутствие вентиляции, маскировка газовых труб декоративными панелями и эксплуатация приборов с истёкшим сроком службы. Незамеченная коррозия труб, изношенный шланг или неисправный клапан способны привести к утечке газа и трагедии.



Кошелев подчеркнул: новые полномочия газовых служб — не просто ужесточение контроля, а механизм защиты жизни и здоровья законопослушных жильцов от безответственности отдельных граждан.

