Вадим Самойлов «разнес» Роспотребнадзор из-за введения QR-кодов

Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, должны отвечать закону. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточки НСН» заявил бывший фронтмен музыкальной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Ранее о решении с февраля 2022 года ввести обязательные коды на транспорте и в общепите заявили в правительстве. По мнению музыканта, действия правительства выполняются в неправильной последовательности.

«Упущена пропагандистская и научная составляющая по вакцинам, поэтому у населения до сих пор есть опасения по поводу вакцинации и антипатия к ней. Также вот эти предупредительные меры, которые вводит Роспотребнадзор, с научной точки зрения весьма противоречивы. Совершенно очевидно, что носителем коронавируса может быть и привитый человек. Поэтому большой вопрос к тому, стоит ли вводить ограничения», - рассказал он.

При этом, по его мнению, необходимо принимать меры по локализации заболеваемости.