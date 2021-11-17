Вадим Самойлов «разнес» Роспотребнадзор из-за введения QR-кодов
«Пока что со стороны Роспотребнадзора наблюдается голый популистский непрофессионализм», - заявил музыкант Вадим Самойлов.
Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, должны отвечать закону. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточки НСН» заявил бывший фронтмен музыкальной группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.
Ранее о решении с февраля 2022 года ввести обязательные коды на транспорте и в общепите заявили в правительстве. По мнению музыканта, действия правительства выполняются в неправильной последовательности.
«Упущена пропагандистская и научная составляющая по вакцинам, поэтому у населения до сих пор есть опасения по поводу вакцинации и антипатия к ней. Также вот эти предупредительные меры, которые вводит Роспотребнадзор, с научной точки зрения весьма противоречивы. Совершенно очевидно, что носителем коронавируса может быть и привитый человек. Поэтому большой вопрос к тому, стоит ли вводить ограничения», - рассказал он.
При этом, по его мнению, необходимо принимать меры по локализации заболеваемости.
«Введение QR-кодов для посещения общественных мест и транспорта приведет к тому, что люди будут злыми, но будут вынуждены вакцинироваться, потому что не смогут спокойно ездить на работу на транспорте. Но тут тоже много юридических вопросов. То есть, с одной стороны, эти ограничительные меры соответствуют чрезвычайному положению, с другой стороны, в плане защиты населения – не всегда выполняются. Роспотребнадзору нужно наладить определенную системность», - отметил Самойлов.
При этом он заявил, что сам готов соблюдать ограничительные меры.
«Воевать с государством бессмысленно. Я вообще государственник, но считаю, что нужно разбирать по полочкам непоследовательные действий Роспотребнадзора, делать определенные выводы и объяснять людям в каком порядке все происходит. Может, ряд ограничительных мер необходимо смягчить. Пока что со стороны Роспотребнадзора наблюдается голый популистский непрофессионализм. По крайней мере, на местах - точно», - заключил музыкант, отметив, что уже сделал вакцинацию.
Ранее композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что только с помощью прививок можно сохранить проведение концертов и фестивалей.
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