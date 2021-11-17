«Плюшки» от властей: Иммунолог оспорил отмену изоляции после COVID-контактов у привившихся
Прививка только на 50% защищает от риска заразиться коронавирусом и не исключает, что вакцинировавшийся станет переносчиком COVID-19, рассказал иммунолог Николай Крючков.
После контакта с больными COVID-19 на самоизоляции следует сидеть даже привившимся. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Ранее в Роспотребнадзоре разрешили привитым от COVID-19 гражданам не уходить на двух недельную изоляцию после контакта с больными коронавирусом. По мнению иммунолога, данная мера введена для стимуляции вакцинации населения.
«Это делается для того, чтобы дать какие-нибудь плюшки, желательно бесплатные», - подчеркнул Крючков.
При этом он напомнил, что вакцинировавшиеся или переболевшие люди все равно могут быть переносчиками коронавируса.
«Да, у привившихся период болезни короче, и она может быть легче, чем у тех, кто не поставил вакцину. Риски по заражению снижаются приблизительно в два раза, то есть эффективность вакцинации составляет где-то 50%. Но такие люди все равно могут заразиться или быть переносчиками COVID-19», - добавил Крючков.
При этом в первые шесть месяцев после вакцинации, отметил он, риски заражения сильно снижаются.
«По оценкам, опасность меньше с четырех недель до трех-четырех месяцев. То есть они примерно распределены на первые полгода, но чем дальше – тем естественно меньше человек защищен. В зависимости от вида прививки и иммунитета человека, вакцина где-то на 90%-92% процента защищает от смертельного исхода», - подчеркнул он.
При этом он не поддерживает инициативу Роспотребнадзора по отмене самоизоляции для вакцинировавшихся, контактировавших с больными COVID-19.
«Вообще в зависимости от того, какой контакт был. Если привившийся человек просто прошел мимо зараженного, то он вряд ли мог заболеть. Но если был длительный плотный контакт, то заразиться очень даже реально. Поэтому я думаю, что в такой ситуации как минимум нужно изолироваться на семь-восемь дней», - заключил Крючков.
Ранее, вне зависимости от проведения вакцинации или наличия справки о перенесенном коронавирусе, контактировавшие с больными должны были отправиться на двух недельную самоизоляцию. По новому решению Роспотребнадзора с 17 ноября привившиеся и переболевшие COVID-19 при отсутствии симптомов смогут не уходить на самоизоляцию, сообщает RT.
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