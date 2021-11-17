«Плюшки» от властей: Иммунолог оспорил отмену изоляции после COVID-контактов у привившихся

После контакта с больными COVID-19 на самоизоляции следует сидеть даже привившимся. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Ранее в Роспотребнадзоре разрешили привитым от COVID-19 гражданам не уходить на двух недельную изоляцию после контакта с больными коронавирусом. По мнению иммунолога, данная мера введена для стимуляции вакцинации населения.

«Это делается для того, чтобы дать какие-нибудь плюшки, желательно бесплатные», - подчеркнул Крючков.

При этом он напомнил, что вакцинировавшиеся или переболевшие люди все равно могут быть переносчиками коронавируса.

«Да, у привившихся период болезни короче, и она может быть легче, чем у тех, кто не поставил вакцину. Риски по заражению снижаются приблизительно в два раза, то есть эффективность вакцинации составляет где-то 50%. Но такие люди все равно могут заразиться или быть переносчиками COVID-19», - добавил Крючков.

При этом в первые шесть месяцев после вакцинации, отметил он, риски заражения сильно снижаются.

«По оценкам, опасность меньше с четырех недель до трех-четырех месяцев. То есть они примерно распределены на первые полгода, но чем дальше – тем естественно меньше человек защищен. В зависимости от вида прививки и иммунитета человека, вакцина где-то на 90%-92% процента защищает от смертельного исхода», - подчеркнул он.