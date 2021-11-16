Почётный адвокат: введение QR-кодов в транспорте не противоречит Конституции

Адвокат напомнила о 55 статье Конституции РФ. В ней отмечается, что права и свободы граждан могут быть ограничены федеральным законом с целью защиты здоровья, прав и законных интересов других граждан. «Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого», – подчеркнула Айвар в беседе с «Радио 1».

Ранее глава коммунистической партии КПРФ Геннадий Зюганов завил, что партия намерена обратиться в суд по законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и транспорте. Коммунисты уверены, что новые ограничения нарушают права и свободы россиян.

