«Нужен договор»: Как подростку не обжечься о работодателя

По данным газеты «Известия», за полгода компании отправили более трех миллионов приглашений на трудоустройство молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет. Это на треть больше, чем в 2023 году. Ветерков отметил, что государство очень строго контролирует соблюдение трудовых прав подростков.

«При приеме на работу несовершеннолетних ситуация более контролируема. Если несовершеннолетний сотрудник выходит на работу, то с ним все равно заключается трудовой договор в зависимости от возраста, с согласия родителей либо без согласия родителей. ГПХ-договоры можно заключать в 14 лет. Компании очень строго следят за тем, чтобы правильно оформить взаимоотношения. Если какая-то компания не оформляет с вами либо трудовой, либо ГПХ договор, то, безусловно, здесь есть риск того, что вас обманут. Подобных работодателей для себя не нужно рассматривать. Если с вами заключается договор, то компания нацелена на то, чтобы и вам заплатить, и не нарушить правила взаимодействия с несовершеннолетними сотрудниками, поскольку это очень строго контролируется государством. Поэтому риск того, что вас либо заставят работать больше положенного, либо обманут с оплатой при заключенном договоре достаточно низок», - сказал собеседник НСН.