«Нужен договор»: Как подростку не обжечься о работодателя
Работа подростка не должна вредить его учебе и здоровью, также важно заключать договор с работодателем, сказал НСН Александр Ветерков.
Если компания заключает договор с подростком, то работодатель нацелен на то, чтобы и несовершеннолетнему заплатить, и не нарушить правила взаимодействия с ним, рассказал НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
По данным газеты «Известия», за полгода компании отправили более трех миллионов приглашений на трудоустройство молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет. Это на треть больше, чем в 2023 году. Ветерков отметил, что государство очень строго контролирует соблюдение трудовых прав подростков.
«При приеме на работу несовершеннолетних ситуация более контролируема. Если несовершеннолетний сотрудник выходит на работу, то с ним все равно заключается трудовой договор в зависимости от возраста, с согласия родителей либо без согласия родителей. ГПХ-договоры можно заключать в 14 лет. Компании очень строго следят за тем, чтобы правильно оформить взаимоотношения. Если какая-то компания не оформляет с вами либо трудовой, либо ГПХ договор, то, безусловно, здесь есть риск того, что вас обманут. Подобных работодателей для себя не нужно рассматривать. Если с вами заключается договор, то компания нацелена на то, чтобы и вам заплатить, и не нарушить правила взаимодействия с несовершеннолетними сотрудниками, поскольку это очень строго контролируется государством. Поэтому риск того, что вас либо заставят работать больше положенного, либо обманут с оплатой при заключенном договоре достаточно низок», - сказал собеседник НСН.
Ветерков подчеркнул, что работа подростка не должна вредить его учебе и здоровью.
«Нужно помнить, что работа несовершеннолетнего не должна вредить здоровью и не должна пересекаться с учебной деятельностью, то есть не вредить учебе. В настоящий момент чаще всего несовершеннолетние встречаются на таких вакансиях, как менеджеры по телефонным продажам, операторы колл-центров, сборщики, комплектовщики, продавцы и курьеры на короткие смены. Это все такие работы, когда подросток может реально подработать, выйдя на час, два, три», - заключил эксперт.
Ранее Ветерков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой.
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