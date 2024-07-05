«Черта характера!»: Больше половины россиян считают трудоголизм нормой

Порядка 29% россиян перерабатывают почти всегда и называют себя трудоголиками, отметил в эфире НСН Александр Ветерков.


Больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.

Сегодня во многих странах мира отмечается День трудоголиков. Обычно в этот день общественность привлекает внимание к проблемам людей, которые не умеют вовремя остановить работу и позволить себе отдохнуть. Ветерков отметил, что 29% опрошенных россиян являются трудоголиками.

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«Россияне являются трудоголиками, так как большой процент людей перерабатывают и относятся к этому достаточно спокойно, считая это нормой. Так, 29% населения России говорят о том, что перерабатывают достаточно часто или практически всегда, они называют себя трудоголиками. Еще 48% россиян называют себя трудоголиком время от времени, то есть перерабатывают не постоянно. Примечательно, что 55% респондентов считают, что трудоголизм - нормальное состояние, просто черта характера», - сказал собеседник НСН.

По его словам, зачастую россияне перерабатывают по собственной инициативе.

«Всего около 20% переработок - инициатива работодателя. В основном люди перерабатывают по своей инициативе, не успевают что-то сделать или помогают коллегам. Так, самой частой причиной переработок называют невозможность отказать в помощи коллегам. Часто задерживаются на работе еще 43%, 28% работают в отпуске, 27% опрошенных берут рабочие задачи на выходные», - заключил эксперт.

Ранее глава Исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала «Радиоточке НСН», что врачи и программисты начинают строить карьеру позже других профессий, но достигают серьезного достатка.

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ФОТО: РИА Новости
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