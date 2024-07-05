«Черта характера!»: Больше половины россиян считают трудоголизм нормой

Больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой, заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.

Сегодня во многих странах мира отмечается День трудоголиков. Обычно в этот день общественность привлекает внимание к проблемам людей, которые не умеют вовремя остановить работу и позволить себе отдохнуть. Ветерков отметил, что 29% опрошенных россиян являются трудоголиками.