«Каждый десятый»: В России растет число подростков, совмещающих работу с учебой

По данным газеты «Известия», за полгода компании отправили более трех миллионов приглашений на трудоустройство молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет. Это на треть больше, чем в 2023 году. Ветерков рассказал, кем обычно работают несовершеннолетние в России.

«За последние полгода мы действительно видим тенденцию, того, что работодатели стали гораздо чаще приглашать на работу несовершеннолетних. Также мы видим, что на работных сайтах количество откликов от несовершеннолетних выросло и сейчас составляет уже порядка 10% от общего количества откликов, то есть каждый десятый кандидат – это несовершеннолетний. Если мы говорим про то, какую работу ищут для себя несовершеннолетние, то чаще всего это все-таки работа, связанная не с полной занятостью, а с подработками, например, промоутеры, курьеры, официанты, консультанты, модераторы. Это было как в летний период, точно так же продолжается и сейчас, поскольку данный вид работ не предполагает стопроцентного присутствия на рабочем месте, и он достаточно легко совмещается с учебой», - сказал собеседник НСН.

Ранее завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников рассказал «Радиоточке НСН», что главным фактором, влияющим на эмоциональное выгорание на работе, является ощущение ее бессмысленности.

