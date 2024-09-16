«Тревожный звонок»: Психолог рассказала, как правильно бороться с ленью на работе

«Начнем с того, что не зря говорят, что лень – это двигатель прогресса. Если, например, мы используем ИИ для составления контент-плана, потому что лень выдумывать идеи для постов самостоятельно, в этом нет ничего плохого. Это сокращает время работы, освобождая его для других задач или досуга. Поэтому, да, лень может нам иногда помогать, предотвращать переутомление и выгорание. Но здесь важно осознавать её масштабы: если вы постоянно отвлекаетесь на телефон, прерываетесь на перекур, с большим трудом заставляете себя работать или даже приехать в офис, стоит подумать, что мешает вам быть продуктивными», - отметила она.

В большинстве случаев лень означает, что организм требует отдыха, психолог посоветовала проанализировать причины такого своего состояния.

«Иногда чрезмерная лень возникает из-за недостатка отдыха. Мозг – это не вечный двигатель, ему важно не только работать, но и отдыхать. Снижение концентрации внимания в этом случае – это попытка компенсировать недостаток отдыха. И, конечно, лень может быть не просто тревожным звонком, а набатом, сигнализирующим о выгорании. Выгоревший человек теряет мотивацию, любовь к работе и продуктивность. К счастью, это состояние можно преодолеть. Первый шаг – это выявить причину лени. Она не возникает просто так или от «слабохарактерности». Важно понять, какие именно задачи вам лень выполнять чаще всего и почему, они вам просто не нравятся, пугают ответственностью или кажутся слишком сложными? Важно исключить проблемы со здоровьем – например, эндокринные заболевания, которые влияют на работоспособность. Также большую роль играет обстановка на работе, если в коллективе царит согласие, работать гораздо приятнее и лень менее интенсивна», - рассказала она.

Также специалист призвала уделить внимание организации отдыха, потому что здесь встречаются ошибки, которые и приводят к лени.

«Как вы проводите выходные? Удаётся ли вам выделить время на любимые занятия, прогулки? Чтобы продуктивно работать, нужно качественно отдыхать. Если вы только и делаете, что убираетесь, готовите, стираете, а потом проводите время в соцсетях, возможно, стоит пересмотреть организацию свободного времени. Если вы после таких выходных не чувствуете себя отдохнувшими, возможно, это повод пересмотреть свою организацию досуга: чаще гулять на свежем воздухе, посещать интересные места, уделить внимание своим хобби. Не обвиняйте себя в «лени». Важно помнить, что вы не виноваты в вашем состоянии, с ним можно справиться. Не стоит игнорировать своё самочувствие», - подытожила психолог.

Лень является нормальной реакцией организма на перенапряжение, сигнализирующей, что пора взять паузу во избежание снижения продуктивности, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».

