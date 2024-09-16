«Тревожный звонок»: Психолог рассказала, как правильно бороться с ленью на работе
Екатерина Каталина заявила НСН, что лень – это тревожный звонок для организма, такое состояние легко побороть, если выявить истинные причины.
Зачастую лень на работе сигнализирует о серьезных проблемах, включая выгорание и эндокринные заболевания, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Две трети россиян позволяют себе лениться на работе, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. При этом женщины усилием воли заставляют себя трудиться дальше, тогда как мужчины чаще отвлекаются и делают перерывы. Каталина рассказала, как победить лень здоровыми способами.
«Начнем с того, что не зря говорят, что лень – это двигатель прогресса. Если, например, мы используем ИИ для составления контент-плана, потому что лень выдумывать идеи для постов самостоятельно, в этом нет ничего плохого. Это сокращает время работы, освобождая его для других задач или досуга. Поэтому, да, лень может нам иногда помогать, предотвращать переутомление и выгорание. Но здесь важно осознавать её масштабы: если вы постоянно отвлекаетесь на телефон, прерываетесь на перекур, с большим трудом заставляете себя работать или даже приехать в офис, стоит подумать, что мешает вам быть продуктивными», - отметила она.
В большинстве случаев лень означает, что организм требует отдыха, психолог посоветовала проанализировать причины такого своего состояния.
«Иногда чрезмерная лень возникает из-за недостатка отдыха. Мозг – это не вечный двигатель, ему важно не только работать, но и отдыхать. Снижение концентрации внимания в этом случае – это попытка компенсировать недостаток отдыха. И, конечно, лень может быть не просто тревожным звонком, а набатом, сигнализирующим о выгорании. Выгоревший человек теряет мотивацию, любовь к работе и продуктивность. К счастью, это состояние можно преодолеть. Первый шаг – это выявить причину лени. Она не возникает просто так или от «слабохарактерности». Важно понять, какие именно задачи вам лень выполнять чаще всего и почему, они вам просто не нравятся, пугают ответственностью или кажутся слишком сложными? Важно исключить проблемы со здоровьем – например, эндокринные заболевания, которые влияют на работоспособность. Также большую роль играет обстановка на работе, если в коллективе царит согласие, работать гораздо приятнее и лень менее интенсивна», - рассказала она.
Также специалист призвала уделить внимание организации отдыха, потому что здесь встречаются ошибки, которые и приводят к лени.
«Как вы проводите выходные? Удаётся ли вам выделить время на любимые занятия, прогулки? Чтобы продуктивно работать, нужно качественно отдыхать. Если вы только и делаете, что убираетесь, готовите, стираете, а потом проводите время в соцсетях, возможно, стоит пересмотреть организацию свободного времени. Если вы после таких выходных не чувствуете себя отдохнувшими, возможно, это повод пересмотреть свою организацию досуга: чаще гулять на свежем воздухе, посещать интересные места, уделить внимание своим хобби. Не обвиняйте себя в «лени». Важно помнить, что вы не виноваты в вашем состоянии, с ним можно справиться. Не стоит игнорировать своё самочувствие», - подытожила психолог.
Лень является нормальной реакцией организма на перенапряжение, сигнализирующей, что пора взять паузу во избежание снижения продуктивности, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Администрация Байдена может тайно разрешить Украине бить вглубь России
- Французские охотники подверглись нападению 60 мигрантов с оружием и арматурой
- Военкор Коц рассказал о формировании котла для ВСУ под Угледаром
- Наушники Apple официально признали слуховым аппаратом
- В Подмосковье предложили запретить работать мигрантам в нескольких сферах
- Трампа признали виновным в незаконном использовании песни «Electric Avenue»
- КПП на границе Грузии с РФ будут закрывать на три часа в день с 18 сентября
- Останина: Далеко не каждый артист нужен в зоне СВО
- Вдова разведчика «Гудвина» заявила, что тот числится пропавшим без вести
- Пезешкиан: Иран не стремится заполучить ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru