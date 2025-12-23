Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков

Отмечается, что путь Санта-Клауса, вылетевшего для раздачи подарков, пролегает над Финляндией и Швецией. Чтобы следить за полётом волшебного персонажа нужно вбить в поисковую строку сервиса SANTA1, HOHOHO или R3DNO53.

Также за Сантой ежегодно наблюдает объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Ведомство начинает отслеживать его перемещения в полночь 24 декабря.

Ранее сервис Calltouch провёл исследование и выяснил, что только 23% россиянин умеют отличать Деда Мороза от Санта-Клауса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

