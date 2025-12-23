СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины

Власти Швейцарии с начала конфликта на Украине депортировали около ста украинских граждан, в том числе пятерых — непосредственно на Украину. Об этом сообщает газета Temps со ссылкой на данные Государственного секретариата по миграции.

По данным ведомства, восемь человек были высланы в другие страны Евросоюза в рамках Дублинского соглашения, 89 — в третьи государства, еще пять — на Украину. В отношении последних действовал приказ о принудительной депортации, их отправили специальными рейсами для лиц, осужденных за преступления на территории Швейцарии.

В публикации отмечается, что меры по высылке применялись, в том числе, к гражданам, которые ранее уже получили убежище в других странах ЕС.

Власти страны используют несколько форм «контролируемых вылетов» — от сопровождения до рейса при добровольном согласии на депортацию до полицейского конвоя с мерами сдерживания и специальных чартерных рейсов. Так, кантон Женева провел 18 подобных депортаций, передает «Радиоточка НСН».

