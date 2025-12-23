Дело о подготовке теракта к 9 Мая в Подмосковье направили в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке террористического акта в преддверии Дня Победы и передал материалы в суд. Обвиняемым проходит Андрей Бызов (внесен в реестр экстремистов и террористов).

По данным следствия, после утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело направлено для рассмотрения по существу. Материалы в отношении предполагаемого куратора и других возможных соучастников выделены в отдельное производство.