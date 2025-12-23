Дело о подготовке теракта к 9 Мая в Подмосковье направили в суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке террористического акта в преддверии Дня Победы и передал материалы в суд. Обвиняемым проходит Андрей Бызов (внесен в реестр экстремистов и террористов).

По данным следствия, после утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело направлено для рассмотрения по существу. Материалы в отношении предполагаемого куратора и других возможных соучастников выделены в отдельное производство.

В пяти регионах задержали десять россиян по делам о диверсии и теракте

Следствие установило, что Бызов согласился вступить в террористическую организацию и планировал совершить теракт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта в Московской области за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов. По версии правоохранительных органов, он должен был получить из тайника взрывное устройство, установить его, дистанционно привести в действие, а также вести наблюдение за объектом и передавать информацию организатору.

Преступление было пресечено на стадии приготовления. Во время обыска в квартире обвиняемого силовики обнаружили и изъяли взрывное устройство. В качестве доказательств СК указывает результаты судебных экспертиз, показания свидетелей, анализ переписки в телефоне фигуранта и его признательные показания, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ТерактСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры