Дело о подготовке теракта к 9 Мая в Подмосковье направили в суд
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о подготовке террористического акта в преддверии Дня Победы и передал материалы в суд. Обвиняемым проходит Андрей Бызов (внесен в реестр экстремистов и террористов).
По данным следствия, после утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело направлено для рассмотрения по существу. Материалы в отношении предполагаемого куратора и других возможных соучастников выделены в отдельное производство.
Следствие установило, что Бызов согласился вступить в террористическую организацию и планировал совершить теракт 9 мая 2025 года вблизи военного объекта в Московской области за вознаграждение в размере 5 тысяч долларов. По версии правоохранительных органов, он должен был получить из тайника взрывное устройство, установить его, дистанционно привести в действие, а также вести наблюдение за объектом и передавать информацию организатору.
Преступление было пресечено на стадии приготовления. Во время обыска в квартире обвиняемого силовики обнаружили и изъяли взрывное устройство. В качестве доказательств СК указывает результаты судебных экспертиз, показания свидетелей, анализ переписки в телефоне фигуранта и его признательные показания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Эстонии подтвердили украинское происхождение упавшего беспилотника
- Toyota зарегистрировала в России бренды Camry и Yaris
- Медведев удивился «миротворческим» словам европейских лидеров
- Дело о подготовке теракта к 9 Мая в Подмосковье направили в суд
- В сейфе Эпштейна нашли наличные рубли
- Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом
- Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года
- СМИ: Швейцария с 2022 года выслала около 100 граждан Украины
- ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей
- Санта-Клаус вылетел с Северного полюса для раздачи подарков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru