Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года

Экспорт российской нефти в декабре достиг максимальных значений за последние два с половиной года, однако из-за проблем с разгрузкой танкеров объем сырья, находящегося в пути, продолжает расти. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, по состоянию на 21 декабря среднесуточные поставки за четыре недели достигли 3,86 миллионов баррелей, а в отдельные дни — 4,04 миллионов баррелей. Это самый высокий показатель с мая 2023 года, когда экспорт превышал 4 млн баррелей в сутки.