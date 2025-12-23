Экспорт нефти из России вырос до максимума за 2,5 года

Экспорт российской нефти в декабре достиг максимальных значений за последние два с половиной года, однако из-за проблем с разгрузкой танкеров объем сырья, находящегося в пути, продолжает расти. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, по состоянию на 21 декабря среднесуточные поставки за четыре недели достигли 3,86 миллионов баррелей, а в отдельные дни — 4,04 миллионов баррелей. Это самый высокий показатель с мая 2023 года, когда экспорт превышал 4 млн баррелей в сутки.

Цена российской нефти упала до $34 за баррель

Одновременно увеличиваются запасы нефти на танкерах. С конца августа объем сырья, находящегося в море, вырос на 48% — до 185 миллионов баррелей. Не менее 20 судов с российской нефтью ожидают разрешения на швартовку у берегов Индии и Китая, при этом доставка отдельных партий занимает несколько месяцев.

Как отмечает Bloomberg, рост экспорта сопровождается снижением фактических поставок в ключевые страны-покупатели. В период с 1 по 17 ноября отгрузки нефти в Индию сократились на 66% по сравнению с предыдущим месяцем, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
