В сейфе Эпштейна нашли наличные рубли
Среди наличных средств, изъятых из сейфа финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации, обнаружили 230 российских рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные материалы минюста США.
Ведомство во вторник обнародовало более 10 тысяч новых файлов по делу Эпштейна общим объемом свыше 10 гигабайт. Пакет включает более 10,5 тысячи PDF-документов, сотни видеозаписей, таблицы и аудиофайлы. На одном из опубликованных изображений запечатлены изъятые из сейфа наличные средства.
Согласно материалам, среди денег находились три купюры номиналом 10 рублей и две — по 100 рублей. Кроме того, в сейфе были обнаружены иностранные валюты, включая евро, шведские кроны, швейцарские франки и фунты стерлингов.
Также документы свидетельствуют, что следователи изъяли более 72 тысяч долларов наличными и 48 бриллиантов, передает «Радиоточка НСН».
