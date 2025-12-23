Трое мужчин погибли при ударе дрона по машине под Белгородом

В Волоконовском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона по автомобилю погибли трое мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в машине находился и четвертый пассажир. Он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и ушиб ноги. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение он проходит амбулаторно. Автомобиль в результате удара полностью сгорел. Глава региона уточнил, что атака произошла накануне, однако установить личности погибших и подтвердить обстоятельства случившегося удалось только сегодня.

Три человека пострадали при атаках дронов на автомобили в Белгородской области

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
