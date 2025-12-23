ЦИК Украины возобновил работу реестра избирателей

Центризбирком Украины впервые с 2022 года возобновил работу реестра избирателей. Как пишет RT, об этом заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

Путин: Россия подумает о воздержании от ударов по Украине в день голосования

Он отметил, что обновление реестра избирателей является одним из базовых условий проведения любых выборов.

«Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром», — подчеркнул Арахамия.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил «Радиоточке НСН», что украинские власти сделают все, чтобы не допустить до выборов украинцев, которые живут в России.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:Выборы На УкраинеВыборыУкраинаЦИК

