В Госдуме раскритиковали новые устройства ГИБДД для контроля скорости

«Треноги», которые фиксируют нарушения ПДД в скором времени могут заменить на новые автоматические комплексы, заявил глава ГИБДД Михаил Черников, пишет Autonews. На выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге руководитель ГИБДД представил устройство «Кордон.Про – М», которое будет устанавливаться непосредственно на борт автомобиля ГИБДД и фиксировать нарушения при движении.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что устройство «Кордон.Про – М» не отличается новаторскими идеями.

«Уже давно есть портативные комплексы, которые могут измерять как скорость встречного потока, так и попутного, при движении автомобиля ГАИ. Такие комплексы есть давно, а то, что их установят на крышу или под днище – какая разница? Это принципиального значения не имеет. Просто СМИ начали на пустом месте создавать сенсацию, а ее нет. Никакого прорыва технической мысли я не вижу», - сказал Лысаков.

Представитель Государственной Думы РФ отметил, что более широкое использование таких комплексов принесет только увеличение количества штрафов. Однако, он отметил, что лишь «живой» сотрудник ГИБДД в состоянии адекватно выявить нарушителей правил дорожного движения.

«Если поставят на автомобили ГАИ эту аппаратуру, то они будут мерить скорость в массовом порядке. Тогда, наверное, будет больше штрафов. Но у нас сотрудников и машин ГАИ не так много, их сокращают, к сожалению. А только сотрудник ГАИ может остановить водителя, который грубо нарушает скоростной режим. Камеры фиксируют, штрафы придут, но за это время нарушитель может не одного человека на тот свет отправить. Поэтому пресечь грубые нарушения, остановить человека, который представляет опасность для всех участников дорожного движения может только инспектор живьем на дороге, а не камера автоматической фото- и видеофиксации.