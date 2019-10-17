В Госдуме раскритиковали новые устройства ГИБДД для контроля скорости
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что вместо внедрения новых комплексов технической фиксации следует отказаться от сокращения числа инспекторов ДПС.
«Треноги», которые фиксируют нарушения ПДД в скором времени могут заменить на новые автоматические комплексы, заявил глава ГИБДД Михаил Черников, пишет Autonews. На выставке «Дорога 2019» в Екатеринбурге руководитель ГИБДД представил устройство «Кордон.Про – М», которое будет устанавливаться непосредственно на борт автомобиля ГИБДД и фиксировать нарушения при движении.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что устройство «Кордон.Про – М» не отличается новаторскими идеями.
«Уже давно есть портативные комплексы, которые могут измерять как скорость встречного потока, так и попутного, при движении автомобиля ГАИ. Такие комплексы есть давно, а то, что их установят на крышу или под днище – какая разница? Это принципиального значения не имеет. Просто СМИ начали на пустом месте создавать сенсацию, а ее нет. Никакого прорыва технической мысли я не вижу», - сказал Лысаков.
Представитель Государственной Думы РФ отметил, что более широкое использование таких комплексов принесет только увеличение количества штрафов. Однако, он отметил, что лишь «живой» сотрудник ГИБДД в состоянии адекватно выявить нарушителей правил дорожного движения.
«Если поставят на автомобили ГАИ эту аппаратуру, то они будут мерить скорость в массовом порядке. Тогда, наверное, будет больше штрафов. Но у нас сотрудников и машин ГАИ не так много, их сокращают, к сожалению. А только сотрудник ГАИ может остановить водителя, который грубо нарушает скоростной режим. Камеры фиксируют, штрафы придут, но за это время нарушитель может не одного человека на тот свет отправить. Поэтому пресечь грубые нарушения, остановить человека, который представляет опасность для всех участников дорожного движения может только инспектор живьем на дороге, а не камера автоматической фото- и видеофиксации.
"Чем меньше инспекторов на дороге и больше камер, тем хуже будет для всех нас"
Камеры не видят пьяный человек или нанюхавшийся, а может обколотый чем-то, или он может быть лишен прав или вообще их не иметь. Это определить в состоянии только сотрудник ГАИ после остановки автотранспортного средства за какое-либо нарушение, которое он зафиксировал визуально», - пояснил собеседник НСН.
Черников уверен, что новая система позволит снизить недоверие и претензии со стороны водителей к передвижным комплексам. Отмечается, что погрешность устройства не превышает один километр в час, также аппарат может фиксировать скорость до 300 километров в час.
Вячеслав Лысаков уверен, что глава ГИБДД России презентовал устройство «Кордон.Про – М» «для галочки».
«Чего нам беспокоится из-за погрешности, если она у нас и так плюс двадцать километров. Поэтому нам что один, что пять, что семь километров погрешность – не важно. И 300 км у нас ни кто не ездит. Видимо для красного словца начальнику ГАИ нужно было рассказать премьеру красивую историю о том, что они не стоят на месте, а двигаются вперед. Еще окажется, что Ростех этот аппарат сделал. Хотя я знаю, что Ростех чаще наклеивает свои лейбы на китайскую технику, а отчитывается как за новую технологию», - рассказал депутат.
Парламентарий считает, что комплекс для фиксации нарушений скоростного режима из автомобиля ГИБДД не принесет желаемых результатов из-за фиктивной работы Росстандарта.
«Когда камеры проходят сертификацию, то ее проводит не Росстандарт, а рассыпанные по стране многочисленные конторы. Часть из которых работает по типу компании «Рога и копыта» и на коленке утверждает эти документы, где якобы зафиксированы характеристики аппарата. На самом деле, никто ни каких испытаний не проводит.
"Росстандарт ставит только печать, что сертификация пройдена и не перепроверяет информацию"
В некоторых регионах даже просят руководство подкручивать на три-четыре километра технику, чтобы собрать побольше денег. И получается, что водитель попадает в число нарушающих, хотя он скоростной режим не превысил», - рассказал Лысаков в эфире НСН.
При этом, депутат Госдумы отметил, что не помогут и обращения в суд.
«Если вы обратитесь в суд, то это совершенно бесполезно, потому что суд скажет: «Прибор сертифицирован. Проверка была. Значит, вопросов нет». И вы никогда и ни кому ничего не докажете. Поэтому с этой аппаратурой история бывает очень мутная», - сказал он.
В пример неправомерной работы новых систем без участия человека Вячеслав Лысаков привел камеры «Стрит Фалькон», которые «штрафуют по всей Москве за остановку в 10 секунд».
«Сейчас говорят, что чуть больше секунд добавили. Но это не средство измерения, а средство фиксации времени. К примеру, зафиксировано, что машина стояла 10 секунд, да хоть 60 секунд. А если впереди авария была или таксист остановился? То, и таксист штраф получает и тот, кто за ним притормозил, не нарушая абсолютно ничего», -заключил Лысаков.
Ранее МВД поддержало инициативу о снижении допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч. В эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что перед снижением допустимого порога превышения скорости необходимо предпринять несколько мер.
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