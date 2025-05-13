По ее словам, запреты каких-либо действий на прокатных электросамокатах могут привести к росту числа частных СИМ, которые никак не получится контролировать.

«У нас складывается ситуация, когда идя по пути запрета, мы считаем, что это единственный правильный и работающий путь регулирования любого явления. Запрет является самым простым, но самым неэффективным способом регулирования, потому что, в случае запрета ездить на прокатных СИМах ночью, люди пересядут на частные. Один запрет может повлечь за собой более страшные последствия, когда город будет наводнен неконтролируемыми частными СИМами. В этом вопросе должна быть совместная работа бизнеса, общественных организаций и муниципалитетов, связанная с выявлением нарушений, контролем, развитием инфраструктуры, популяризацией безопасной езды», - заключила эксперт.

Ранее Эрдман заявила НСН, что введение идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах – это не самый быстрый и эффективный путь в борьбе с аварийностью. По ее словам, необходимо расширить идентификацию пользователей через «Госуслуги».

