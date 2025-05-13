Новые запреты для арендных электросамокатов приведут к покупкам частных
Запреты каких-либо действий на прокатных СИМ могут привести к росту числа частных электросамокатов, которые никак не получится контролировать, сказала НСН Ксения Эрдман.
С пьяными пользователями средств индивидуальной мобильности (СИМ) помогут бороться увеличение штрафов и профилактические рейды, сказала в эфире НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Поездки на самокатах в Екатеринбурге могут запретить в ночное время (с 23 до 6 часов), сообщила ранее пресс-служба гордумы. В городской ГАИ говорят, что чаще всего пользователи кикшеринга нарушают правила дорожного движения именно ночью. Эрдман усомнилась в корректности статистики регионального ГАИ.
«Не знаю, откуда такая статистика у местного ГАИ, потому что большинство поездок на СИМ совершаются в дневное время, и в дневное же время фиксируется большее число нарушений. Безопасность поездок, особенно в ночное время, связана с хорошей дорожной инфраструктурой и наличием внешнего освещения. Если эти условия выполняются, то я считаю, что такая поездка безопасна и для самого пользователя, и для окружающих. Могу предположить, что вечером люди чаще увлекаются алкогольными напитками, после чего ездят на СИМах. С этим поможет бороться увеличение штрафов и профилактические рейды со стороны в том числе ГАИ. В прошлом году один из операторов ввел тест на когнитивные способности. Если человек не проходит такой тест, причем неважно, по каким причинам, то он не сможет взять СИМ в аренду», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, запреты каких-либо действий на прокатных электросамокатах могут привести к росту числа частных СИМ, которые никак не получится контролировать.
«У нас складывается ситуация, когда идя по пути запрета, мы считаем, что это единственный правильный и работающий путь регулирования любого явления. Запрет является самым простым, но самым неэффективным способом регулирования, потому что, в случае запрета ездить на прокатных СИМах ночью, люди пересядут на частные. Один запрет может повлечь за собой более страшные последствия, когда город будет наводнен неконтролируемыми частными СИМами. В этом вопросе должна быть совместная работа бизнеса, общественных организаций и муниципалитетов, связанная с выявлением нарушений, контролем, развитием инфраструктуры, популяризацией безопасной езды», - заключила эксперт.
Ранее Эрдман заявила НСН, что введение идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах – это не самый быстрый и эффективный путь в борьбе с аварийностью. По ее словам, необходимо расширить идентификацию пользователей через «Госуслуги».
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