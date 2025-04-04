Идентификация водителей электросамокатов снизит ДТП в «детской» категории
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заявила НСН, что необходимо расширить идентификацию через «Госуслуги», так как биометрия – это долгий путь.
Введение идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах – это не самый быстрый и эффективный путь в борьбе с аварийностью, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Она призвала расширить идентификацию пользователей через «Госуслуги».
В России обсуждается возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды (12-25 км/ч) на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и электровелосипеды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Так как власти стремятся сохранить принцип добровольности при применении биометрии, ведется работа над различными сценариями ее использования в сфере кикшеринга. Эрдман идею не поддержала.
«На самом деле, идентифицировать необходимо абсолютно любого пользователя вне зависимости от скорости. Вопрос биометрии – это вопрос нескольких лет, а идентификация нужна уже здесь и сейчас. Более простой и быстрый способ – это повсеместное внедрение «Госуслуг», как это сделано в Москве через mos.ru. Людям не нужно будет регистрироваться в дополнительных сервисах, это будет удобно. Я думаю, эта история при определенных усилиях может быть реализована уже к следующему сезону в регионах», - отметила она.
По ее словам, это поможет снизить аварийность в категории несовершеннолетних.
«Человек, который понимает, что найти его не представляет особой сложности, психологически действует более ответственно и более внимательно. Но я бы не стала надеяться на это, как на панацею. Это точно «отрежет» детей и подростков, потому что 30% ДТП и погибших приходится именно на категорию 10-17 лет. В этом смысле мы можем говорить о снижении аварийности. Сейчас дети получают доступ к электросамокатам с согласия родителей»,- добавила она.
При этом Эрдман подчеркнула, что идентификация не станет панацеей, необходима безопасная инфраструктура, обучение и более высокие штрафы.
«Конечно, у нас еще должна быть безопасная инфраструктура, у нас должны быть программы по обучению не в рамках получения прав, но в формате информационной деятельности. Там не так много правил, чтобы получать права. Нарушения необходимо фиксировать камерами по аналогии с автомобилями. Сейчас штрафы за нарушения составляют от 800 до 1500 рублей, это мизерные суммы», - добавила собеседница НСН.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в палату поступило предложение о включении электросамокатов в число транспортных средств. В таком случае управлять ими разрешат только лицам старше 16 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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