Идентификация водителей электросамокатов снизит ДТП в «детской» категории

Введение идентификации по биометрии для быстрой езды на электросамокатах – это не самый быстрый и эффективный путь в борьбе с аварийностью, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Она призвала расширить идентификацию пользователей через «Госуслуги».

В России обсуждается возможность введения идентификации по биометрии для быстрой езды (12-25 км/ч) на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и электровелосипеды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Так как власти стремятся сохранить принцип добровольности при применении биометрии, ведется работа над различными сценариями ее использования в сфере кикшеринга. Эрдман идею не поддержала.