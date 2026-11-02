Мурашко заявил об отсутствии универсального препарата, продлевающего жизнь

Выступая на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», он отметил, что многие страны ведут такие поисковые исследования.

При этом глава Минздрава указал на наличие прямых решений, позволяющих отодвинуть или убрать с горизонта тяжелое заболевание.

«Например, ХОБЛ и те фиброзы легочный ткани, которые развиваются, они являются важным вызовом для пациентов старшего возраста», - сказал он.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую угрозу для продолжительности жизни представляют сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

