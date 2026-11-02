Мурашко заявил об отсутствии универсального препарата, продлевающего жизнь

Универсального лекарственного препарата, который увеличивал бы продолжительность жизни, нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Выступая на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение», он отметил, что многие страны ведут такие поисковые исследования.

При этом глава Минздрава указал на наличие прямых решений, позволяющих отодвинуть или убрать с горизонта тяжелое заболевание.

«Например, ХОБЛ и те фиброзы легочный ткани, которые развиваются, они являются важным вызовом для пациентов старшего возраста», - сказал он.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что наибольшую угрозу для продолжительности жизни представляют сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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