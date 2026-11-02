Человек, который уже переболел в легкой форме «омикроном», может также переболеть в легкой форме новым штаммом, рассказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский. По его словам, это совершенно естественный процесс и ничего тревожного в нём нет.

Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили распространение нового штамма Covid-19 PJ.2.1 в мире. По данным ВОЗ, с момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам. Эксперты считают, что PJ.2.1 обладает повышенной способностью проникать в клетки человека и способен эффективнее уходить от иммунного ответа. При этом, как заявили РИА Новости в российском офисе ВОЗ, в организации не располагают информацией о подтвержденных случаях заражения новым штаммом коронавируса в России. Аграновский успокоил россиян.

«Ничего нового в нем нет, он не изменит ситуацию. Это все ответвления от группы штаммов «омикрон», которые быстро распространяются, очень заразны и, по счастью, мало патогенны. Он один из них по свойствам. При этом, в процессе естественной эволюции вируса каждый новый подвариант, который появлялся, обладал повышенной способностью проникать в клетки и эффективнее уходить от иммунного ответа. Штаммы будут меняться все время. У всех вирусов так происходит потому, что они преодолевают антительную защиту, которая уже была в популяции. Однако надо смотреть на то, сколько тяжелых случаев. А их не стало больше, судя по статистике, которая нам доступна. Это самое главное», - сказал Аграновский.

Говоря о тех, кто находится в зоне риска, собеседник НСН отметил, что, прежде всего, это люди с ослабленным иммунитетом, которые могут переносить болезнь тяжелее. Однако новый штамм Covid-19 PJ.2.1 не такой «бронебойный», как его предшественники.