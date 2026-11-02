Почихать и забыть: Вирусолог развеял страшилки о новом штамме Covid-19
Новый штамм Covid-19 PJ.2.1 может оказаться в России в любой момент, но ничего тревожного в этом нет, заявил НСН вирусолог Алексей Аграновский
Человек, который уже переболел в легкой форме «омикроном», может также переболеть в легкой форме новым штаммом, рассказал НСН профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский. По его словам, это совершенно естественный процесс и ничего тревожного в нём нет.
Во Всемирной организации здравоохранения подтвердили распространение нового штамма Covid-19 PJ.2.1 в мире. По данным ВОЗ, с момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант распространился по нескольким континентам. Эксперты считают, что PJ.2.1 обладает повышенной способностью проникать в клетки человека и способен эффективнее уходить от иммунного ответа. При этом, как заявили РИА Новости в российском офисе ВОЗ, в организации не располагают информацией о подтвержденных случаях заражения новым штаммом коронавируса в России. Аграновский успокоил россиян.
«Ничего нового в нем нет, он не изменит ситуацию. Это все ответвления от группы штаммов «омикрон», которые быстро распространяются, очень заразны и, по счастью, мало патогенны. Он один из них по свойствам. При этом, в процессе естественной эволюции вируса каждый новый подвариант, который появлялся, обладал повышенной способностью проникать в клетки и эффективнее уходить от иммунного ответа. Штаммы будут меняться все время. У всех вирусов так происходит потому, что они преодолевают антительную защиту, которая уже была в популяции. Однако надо смотреть на то, сколько тяжелых случаев. А их не стало больше, судя по статистике, которая нам доступна. Это самое главное», - сказал Аграновский.
Говоря о тех, кто находится в зоне риска, собеседник НСН отметил, что, прежде всего, это люди с ослабленным иммунитетом, которые могут переносить болезнь тяжелее. Однако новый штамм Covid-19 PJ.2.1 не такой «бронебойный», как его предшественники.
«Этот штамм не сравнить по тем бронебойным штаммам, которые были образованы в самом начале от «уханьского» и «дельты». Там около двух процентов была летальность - это очень много. Когда 0,000 процентов, то это уже превращается в привычного возбудителя ОРВИ. Поэтому я совершенно не принимаю рассуждения о том, что вот, дескать, тогда подняли шум, а теперь все забыли. Забыли, во-первых, потому что привыкли, а во-вторых, потому что вирус стал меньше людей убивать. Уже в «коммунарках» по всему миру не лежат люди на аппаратах ИВЛ, уже нет перегрузки системы здравоохранения и меньше госпитализаций», - заметил вирусолог.
Аграновский подчеркнул, что нет причин вводить карантинные или иные мероприятия по линии Минздрава или Роспотребнадзора для предотвращения случаев завоза PJ.2.1 в страну.
«Новый штамм может появиться в России в любой момент. Современные инфекционные болезни распространяются самолетами. Карантинов нет, и никто не собирается их объявлять, так как оснований для этого нет. Да, завезут, ну и что? Почихаем и выработаем антитела уже на этот штамм. Завтра найдут какой-нибудь Е.2.3.4.5, который будет преодолевать антитела, которые есть уже к этому штамму. Это процессы обычные, в которых нет ничего ни неожиданного, ни тревожного», - подытожил собеседник НСН.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в беседе с НСН, что новый штамм мутировавшего коронавируса PJ.2.1 не страшнее обычного гриппа, но интересен с научной точки зрения.
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