В начале лета в России прогнозируется сильное похолодание
С 1 июня в европейской части России намечается резкое снижение температуры воздуха, похолодание также ждет Сибирь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам ученого, температура будет держаться в районе 20 градусов до конца мая, однако с началом лета воздух станет холоднее на 8-10 градусов. Синоптик назвал в качестве причины этого холодный воздух из Арктики, который опустится на европейскую территорию РФ. Погода в районе 12-15 градусов тепла может держаться несколько дней.
В Якутии, Красноярском крае и Иркутской области тепло уйдет еще раньше, а температура опустится еще сильнее. По словам Вильфанда, летняя погода сохранится только в Уральском регионе.
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