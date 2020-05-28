В начале лета в России прогнозируется сильное похолодание

По словам ученого, температура будет держаться в районе 20 градусов до конца мая, однако с началом лета воздух станет холоднее на 8-10 градусов. Синоптик назвал в качестве причины этого холодный воздух из Арктики, который опустится на европейскую территорию РФ. Погода в районе 12-15 градусов тепла может держаться несколько дней.

В Якутии, Красноярском крае и Иркутской области тепло уйдет еще раньше, а температура опустится еще сильнее. По словам Вильфанда, летняя погода сохранится только в Уральском регионе.