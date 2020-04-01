По закону. Сенатор об индексации социальных пенсий
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике в эфире НСН рассказал, что не нужно путать социальные пенсии и социальные пособия.
На 6,1% повышены с 1 апреля социальные пенсии в России. Также проиндексированы пенсии по гособеспечению военнослужащих-призывников, участников Великой Отечественной войны, блокадников Ленинграда и пострадавших из-за радиационных и техногенных катастроф.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН рассказал, что не нужно путать социальные пенсии и социальные пособия.
«Все сделано в соответствии с законом. Индексация социальных пенсий коснется приблизительно четырех миллионов человек. Она устанавливается по результатам социально-экономических показателей предыдущего года. Много это или мало? Все относительно. Пенсии у нас повышаются в соответствии с законом раз в году.
Социальная пенсия отличается от трудовой размером, так как человек ее не зарабатывает, а также тем, что дается на пять лет позже установленного пенсионного возраста. Ее не нужно путать с социальными пособиями, разовыми выплатами, которые сейчас происходят в регионах в связи с эпидемией коронавируса», - подчеркнул сенатор.
Отметим, что средний размер социальной пенсии в 2019 году составлял 9266 рублей.
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