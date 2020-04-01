По закону. Сенатор об индексации социальных пенсий

«Все сделано в соответствии с законом. Индексация социальных пенсий коснется приблизительно четырех миллионов человек. Она устанавливается по результатам социально-экономических показателей предыдущего года. Много это или мало? Все относительно. Пенсии у нас повышаются в соответствии с законом раз в году.

Социальная пенсия отличается от трудовой размером, так как человек ее не зарабатывает, а также тем, что дается на пять лет позже установленного пенсионного возраста. Ее не нужно путать с социальными пособиями, разовыми выплатами, которые сейчас происходят в регионах в связи с эпидемией коронавируса», - подчеркнул сенатор.

Отметим, что средний размер социальной пенсии в 2019 году составлял 9266 рублей.

