Новости за ночь: В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов за счет ипотеки
Россиян, живущих в аварийных и ветхих домах, предложили расселять за счет ипотеки, пишут Известия. С такой инициативой выступил член комитета по бюджету Госдумы Дмитрий Юрков, написавший обращение к вице-премьеру РФ Виталию Мутко.
Предполагается, что граждане, расселенные таким образом, не будут платить первые взносы за жилье. По словам депутата, в аварийном и ветхом жилье проживают как правило малоимущие граждане, у которых нет возможности взять ипотеку на общих условиях. Поэтому, предлагает парламентарий, Фонд содействия реформированию ЖКХ мог бы взять на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей, пишет Ura.ru. По этой программе граждане получат заем со ставкой не более 3% годовых, а ежемесячный взнос должен быть таким, чтобы у семей после его выплаты оставалось не менее двух прожиточных минимумов. «Банки должны быть готовы к гибким договорам, чтобы все было прописано, а на людях не висели долги», — заявил парламентарий.
В свою очередь, в секретариате вице-премьера Мутко заявили, что запрос депутата пока не изучен, а законопроект, в который предлагается соответствующая поправка, скоро будет рассмотрен во втором чтении.
Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН комментируя инициативу возложить на россиян ремонт ветхого жилья до тех пор, пока оно не получит статус аварийного, заявил, что «есть опасность, что откровенно аварийное жилье будут признавать ветхим».
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