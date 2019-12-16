Новости за ночь: Россия уступила США с списке самых могущественных стран
Главные события ночи по версии НСН.
Американский журнал U.S.News&World Report, а также специалисты BAV Group и университета Пенсильвании составили рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Россия в этом списке заняла второе место, уступив США. Экономика Соединенных Шатов признана сильнейшей, а военный бюджет - самым большим. На третьем месте оказался Китай. Далее следуют Германия, Великобритания, Франция и Япония. Замыкают список Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.
Эксперты оценивали военную мощь стран, данные о ВВП, доминирование на политической арене, в мире и в СМИ, участие в международных альянсах.
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