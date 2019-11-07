Ремонт ветхого жилья за счет россиян: Крайним останется государство
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН прокомментировал предложение оплачивать ремонт ветхого жилья за счет взносов на капремонт.
Возложить на россиян ремонт ветхого жилья до тех пор, пока оно не получит статус аварийного, предлагает Минстрой. Как пишут «Известия», речь идет о домах с износом более 70%, для которых намерены разработать отдельные подпрограммы капремонта. Оплачиваться они будут, как и капремонт, за счет граждан.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН выразил опасение, что ветхим будут признавать аварийное жилье.
«Есть опасность, что откровенно аварийное жилье будут признавать ветхим. Должна работать система надзора – стройнадзор, специальные ведомства. Есть еще и объединения жильцов, общественные организации, которые обязаны этим заниматься и поддерживать контакт с жильцами. Но государство должно держать руку на пульсе, потому что если что-то случиться с аварийным домом, то ответственность будет нести не объединение собственников, а государство, потому что такое жилье, как правило, принадлежит государству», - отметил сенатор.
Однако, считает он, и к ремонту ветхого жилья нужно подходить с учетом конкретных условий.
«Бараки ремонтировать смысла нет. Барак есть барак, он не держит тепло. Но это теория. А в жизни все обстоит сложнее. И бараки, в которых живут люди на северных территориях, на БАМе, к сожалению, тоже требуется поддерживать, терпимый уровень температуры в них, жизнеобеспечения. Так что решать нужно в каждом случае. Если человек живет, там должно быть тепло, должны быть санитарные условия, не должно быть аварийности. Как только появляется критерий аварийности, это жилье надо менять. Лучше это делать методом крупных застроечных проектов, делать это серийно», - заключил Рязанский.
Отметим, что предложение Минстроя 7 ноября обсудят на парламентских слушаниях в Госдуме. Сейчас в стране насчитывается 25 млн кв. метров жилья с износом более 70%.
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