Новости за ночь: Названы регионы с самыми большими тратами на еду

Россияне тратят на продукты питания треть своего бюджета. Это выяснили аналитики РИА Новости. По их данным, в среднем траты на еду у граждан страны составляют 30,2%. Больше всего денег на продукты уходит у жителей Ингушетии - 57,9% доходов семьи, а также в Дагестане — 53,8%. Свыше 40% доходов на еду тратят еще 10 регионов. Меньше всего денег на продукты питания идет у семей, проживающих в Татарстане - 21,8%, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (23,1%) и Москве (24,5%). Список составлен на основе статистики о расходах на питание среднестатистической семьи по данным за 2018 год.