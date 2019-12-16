Новости за ночь: Пентагон ответил Турции на готовность закрыть базу США

В Пентагоне ответили на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в случае введения санкций. В американском военном ведомстве сообщили, что Вашингтон использует турецкие военные базы только с разрешения турецкого правительства, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что Пентагон стремится сохранить отношения с Турцией как с союзником по НАТО, однако призывает «проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий». Ранее США пригрозили ввести санкции в отношении Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.