Новости за ночь: Пентагон ответил Турции на готовность закрыть базу США
Главные события ночи по версии НСН.
В Пентагоне ответили на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о намерении закрыть базы Инджирлик и Кюреджик для американских военных в случае введения санкций. В американском военном ведомстве сообщили, что Вашингтон использует турецкие военные базы только с разрешения турецкого правительства, передает ТАСС. В заявлении отмечается, что Пентагон стремится сохранить отношения с Турцией как с союзником по НАТО, однако призывает «проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий». Ранее США пригрозили ввести санкции в отношении Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.
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