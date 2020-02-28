Новости за ночь: У въезжающих на Украину из РФ начнут измерять температуру

Власти Украины объявили о введении «тотального скрининга» температуры на государственной границе в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков, передаёт РИА ФАН.

ВОЗ одобрила подход РФ в противодействии коронавирусу

По словам главы МВД, такой контроль ввели на всех пунктах пропуска с Евросоюзом, а также в пунктах перехода в Донбассе. Осталось усилить контроль в пунктах на границе с Российской Федерацией, добавил Аваков.

На Украине пока нет выявленных случаев коронавируса COVID-2019. Тем не менее, инфекция стремительно распространяется в странах Европы. В общей сложности в мире болеют более 83 тысяч человек, зафиксировано 2,8 тысячи летальных исходов.

За пределами Китая наиболее напряжённая остановка сейчас в Южной Корее (свыше 2 тысяч случаев заражения) и в Италии (655 заболевших).

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
ТЕГИ:КоронавирусЭпидемияУкраина