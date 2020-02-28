Новости за ночь: У въезжающих на Украину из РФ начнут измерять температуру

По словам главы МВД, такой контроль ввели на всех пунктах пропуска с Евросоюзом, а также в пунктах перехода в Донбассе. Осталось усилить контроль в пунктах на границе с Российской Федерацией, добавил Аваков.

На Украине пока нет выявленных случаев коронавируса COVID-2019. Тем не менее, инфекция стремительно распространяется в странах Европы. В общей сложности в мире болеют более 83 тысяч человек, зафиксировано 2,8 тысячи летальных исходов.

За пределами Китая наиболее напряжённая остановка сейчас в Южной Корее (свыше 2 тысяч случаев заражения) и в Италии (655 заболевших).