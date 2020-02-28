ВОЗ одобрила подход РФ в противодействии коронавирусу
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отметили эффективность подхода России и ряда других стран в противодействии коронавирусу. Соответствующее заявление сделал глава организации Тедрос Гебрейсус, пишет RT.
Гебрейесус, в частности, привел в пример Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Шри-Ланку и Вьетнам, подчеркнув, что в этих странах не было зафиксировано ни одного случая заражения. Он назвал меры, принимаемые этими странами, "агрессивными", однако показывающими свою эффективность.
Ранее сообщалось, что Гебрейсус не исключил того, что ситуация с коронавирусом может выйти из под контроля.
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