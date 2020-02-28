Новости за ночь: В стране выросло число ДТП по вине молодых водителей
В России выросло число аварий, произошедших о вине молодых водителей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Госавтоинспекции. По информации ГИБДД, с начала прошлого года по вине водителей, стаж которых за рулем менее двух лет, произошло более 10 тысяч аварий. В них погибли почти 850 человек, а пострадали более 14 тыс. Как уточняют «Известия», в 2018 году молодые водители стали виновниками 9 900 ДТП.
Ранее стало известно, что штрафы для автомобилистов предлагают дифференцировать, разделив участников дорожного движения на «порядочных» и «нарушителей». Актер Александр Носик в эфире НСН заявил, что вопрос, как определять, кто порядочный, а кто нарушитель, самый сложный.
«Это больше похоже на прогрессивную шкалу штрафов, что возможно. Но меня волнует совсем другое – они должны быть едины для всех. А когда я вижу у дорогих ресторанов или магазинов в три ряда дорогие машины представительного класса с заклеенными номерами, у меня возникает вопрос, будет ли все это работать», – заявил актер в эфире НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Другие новости за ночь 28 февраля 2020 года
Горячие новости
- Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым
- Новости за ночь: Россиян предупредили о погодных аномалиях
- Новости за ночь: У въезжающих на Украину из РФ начнут измерять температуру
- Новости за ночь: В стране выросло число ДТП по вине молодых водителей
- Новости за ночь: В сирийском Идлибе погибли 33 турецких военных