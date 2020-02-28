Новости за ночь: В стране выросло число ДТП по вине молодых водителей

Ранее стало известно, что штрафы для автомобилистов предлагают дифференцировать, разделив участников дорожного движения на «порядочных» и «нарушителей». Актер Александр Носик в эфире НСН заявил, что вопрос, как определять, кто порядочный, а кто нарушитель, самый сложный.

«Это больше похоже на прогрессивную шкалу штрафов, что возможно. Но меня волнует совсем другое – они должны быть едины для всех. А когда я вижу у дорогих ресторанов или магазинов в три ряда дорогие машины представительного класса с заклеенными номерами, у меня возникает вопрос, будет ли все это работать», – заявил актер в эфире НСН.