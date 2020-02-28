Новости за ночь: Россиян предупредили о погодных аномалиях
Синоптики предупредили о температурных аномалиях в начале марта. В интервью РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что средняя температура будет значительно превышать норму в Центральном федеральном округе, центрально-черноземных зонах, арктических зонах Урала и Западной Сибири.
По словам специалиста, в Центральной России превышение температурной нормы может быть на пять-шесть градусов. И в первые дни календарной весны отрицательных температурных значений ждать не стоит. Ura.ru отмечает, что даже в районе Норильска норма будет превышена на 10-12 градусов, а в среднем по Западной Сибири превышение составит 8-10 градусов. Положительных аномалий не ожидают только в двух местах – на побережье Охотского моря и приграничных районах Мурманской области.
Life.ru уточняет, на следующей неделе в столичном регионе столбики термометров могут дотянуться до отметки +7 градусов.
Американские ученые заявили, что аномально теплая зима в Европе, России и США вызвана отсутствием холодных ветров, вызванных областью низкого давления в районе Северного полюса. Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в эфире НСН подтвердил выводы американских коллег.
«Действительно на европейской части России климат формируют воздушные потоки с Атлантики. Они идут вдоль круга широты с запада на восток и, соответственно, определяют довольно повышенную влажность и температуру. Если поток воздуха идет со Скандинавии, то он относительно холодный. Если со Средиземноморья – то относительно теплый. Эта стандартная картина меняется, когда поступают арктические воздушные массы, как правило, холодные, в эту зону России. В 2020 году такого, действительно, не происходило», - отметил эксперт.
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