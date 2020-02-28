Новости за ночь: Россиян предупредили о погодных аномалиях

Синоптики предупредили о температурных аномалиях в начале марта. В интервью РИА Новости руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что средняя температура будет значительно превышать норму в Центральном федеральном округе, центрально-черноземных зонах, арктических зонах Урала и Западной Сибири.

По словам специалиста, в Центральной России превышение температурной нормы может быть на пять-шесть градусов. И в первые дни календарной весны отрицательных температурных значений ждать не стоит. Ura.ru отмечает, что даже в районе Норильска норма будет превышена на 10-12 градусов, а в среднем по Западной Сибири превышение составит 8-10 градусов. Положительных аномалий не ожидают только в двух местах – на побережье Охотского моря и приграничных районах Мурманской области.

Life.ru уточняет, на следующей неделе в столичном регионе столбики термометров могут дотянуться до отметки +7 градусов.