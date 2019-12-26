Бывший и действующий главы СПЧ поспорили о выходном 31 декабря

«Я считаю, что 31 декабря обязательно должен быть выходным днем. Обычно, правительство находило возможность перенести – сделать субботу рабочей и дать людям возможность подготовиться к встрече нового года. Мне кажется, эта практика, существовавшая несколько десятилетий, была абсолютно правильной. Делать 31 декабря отдельным выходным днем нет смысла, потому что тогда нужно будет найти в нашем календаре другой выходной день, который сделают рабочим. Мы один раз так уже поступили, когда день конституции объявили рабочим днем, чтобы увеличить новогодние каникулы. Я бы не хотел, чтобы, например, 8 марта сделали рабочим, чтобы 31 декабря сделать выходным. Но практику перенесения субботы на 31 декабря я считаю правильной», - сказал Федотов.

В ходе большой пресс-конференции президента России Владимир Путин также отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем. Однако, глава государства отметил, что решение должно носить не скоропалительный характер, а нуждается в анализе, чтобы не забирать дни у дачников в мае.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН также подчеркнул, что «делать это нужно».

Напомним, что уже около 29 регионов объявили 31 декабря выходным днем. Еще в шести власти рекомендовали перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря по согласованию с трудовым коллективом.

