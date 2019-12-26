Бывший и действующий главы СПЧ поспорили о выходном 31 декабря
Бывший глава СПЧ в эфире НСН возразил ныне действующему руководителю Совета по поводу того, делать ли 31 декабря выходным днем.
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в России нельзя превращать 31 декабря в постоянный выходной день. По его словам, у россиян и так много выходных дней по сравнению с советским временем, когда в Новый год был всего один выходной – 1 января. «Работать надо больше», - сказал Фадеев и призвал не «двигать страну в сторону все большего количества выходных».
Совершенно противоположную точку зрения в эфире НСН выразил экс-глава СПЧ Михаил Федотов. По его мнению, россияне заслуживают того, чтобы отдыхать 31 декабря, но не в ущерб работе.
«Я считаю, что 31 декабря обязательно должен быть выходным днем. Обычно, правительство находило возможность перенести – сделать субботу рабочей и дать людям возможность подготовиться к встрече нового года. Мне кажется, эта практика, существовавшая несколько десятилетий, была абсолютно правильной. Делать 31 декабря отдельным выходным днем нет смысла, потому что тогда нужно будет найти в нашем календаре другой выходной день, который сделают рабочим. Мы один раз так уже поступили, когда день конституции объявили рабочим днем, чтобы увеличить новогодние каникулы. Я бы не хотел, чтобы, например, 8 марта сделали рабочим, чтобы 31 декабря сделать выходным. Но практику перенесения субботы на 31 декабря я считаю правильной», - сказал Федотов.
В ходе большой пресс-конференции президента России Владимир Путин также отметил, что считает логичным сделать 31 декабря выходным днем. Однако, глава государства отметил, что решение должно носить не скоропалительный характер, а нуждается в анализе, чтобы не забирать дни у дачников в мае.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в эфире НСН также подчеркнул, что «делать это нужно».
Напомним, что уже около 29 регионов объявили 31 декабря выходным днем. Еще в шести власти рекомендовали перенести рабочий день с 31-го на 28 декабря по согласованию с трудовым коллективом.
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