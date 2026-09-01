В Новокуйбышевске ввели режим ЧС после атаки ВСУ
Режим чрезвычайной ситуации ввели после атаки ВСУ в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере «Макс».
Губернатор на фоне атаки украинских БПЛА провел внеочередное заседание оперативного штаба.
Как отметил Федорищев, при атаке получили незначительные травмы два человека. В Новокуйбышевске из-за ударов ВСУ были выбиты окна в одном из многоквартирных домов. Власти города приняли решение о введении режима ЧС для оперативного координирования всех необходимых действий.
Ранее губернатор сообщил, что большая часть атаковавших область БПЛА была сбита военными и мобильными огневыми группами, однако в ряде муниципальных образований зафиксировали повреждения, напоминает Ura.ru.
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