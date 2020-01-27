Путин поручил продлить маткапитал до 2026 года с ежегодной индексацией
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабинету министров до 15 апреля разработать законопроект о регулярной индексации материнского капитала, продлив программу до конца 2026 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Там пояснили, что распоряжение призвано реализовать положения, озвученные президентом в послании Федеральному собранию.
Кроме того, президент поручил предусмотреть возможность выплаты маткапитала семьям, у которых с 1 января этого года родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма пособия составит 466,6 тысяч рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка, к выплате добавят ещё 150 тысяч рублей, отмечает РИА ФАН.
Глава государства поручил председателю правительства Михаилу Мишустину и всему кабинету министров до 15 апреля обеспечить финансирование всех поручений, необходимых для реализации послания в целом, передает ТАСС.
Помимо маткапитала, речь, в частности, идёт о поэтапном обеспечении бесплатным горячим питанием учеников младших классов школ. Переход должен завершиться до 1 сентября 2023 года.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Китай обогнал Россию по экспорту вооружений
- Главу Чувашии Игнатьева рекомендовали выгнать из «Единой России»
- Путин поручил ввести бесплатное горячее питание для младшеклассников
- Центр инфекционных болезней: В России уже умеют лечить коронавирус!
- Путин поручил продлить маткапитал до 2026 года с ежегодной индексацией