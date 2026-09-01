ПВО сбила над Россией 516 украинских беспилотников
Российские дежурные силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили более 500 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
В период с 20.00 мск 31 августа до 08.00 1 сентября военные нейтрализовали 516 украинских БПЛА.
Дроны уничтожили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской областях, а также над Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями. Кроме того, БПЛА сбили в Московском регионе, Крыму, над Черным морем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице ликвидировали 21 украинский беспилотник, пишет 360.ru.
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