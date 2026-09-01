Игры, безвиз и Украина: Чем запомнился первый день саммита ШОС
Президент России провел переговоры с лидерами Китая, Индии и Казахстана в Бишкеке.
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В столице Киргизии 31 августа и 1 сентября проходит юбилейное заседание Совета глав государств-членов организации. Мероприятие совпадает с 35-летием независимости страны, а также открылось в один день с VI Всемирными играми кочевников.
Всего в саммите принимают участие лидеры 17 государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Среди стран-членов ШОС — Россия, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В формате «ШОС плюс» к ним присоединятся президенты Азербайджана, Турции, Монголии, Лаоса, премьер-министр Армении и другие гости.
ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев встретил российского лидера в аэропорту. Сразу после торжественного приема у Путина было запланировано три встречи до и после церемонии открытия всемирных игр кочевников. Первой из них стало общение с председателем коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.
Президент напомнил о росте товарооборота и подчеркнул, что стороны запустили регулярные рейсы китайского контейнеровоза по Северному морскому пути. Путин добавил, что Россия рассчитывает на совместную работу с КНР в сфере искусственного интеллекта, а взаимодействие между странами является образцом дружбы, равенства, взаимной выгоды и уважения к суверенитету. Его слова приводит «Российская газета».
Еще одним важным вопросом стало обсуждение безвизового режима. Он действует до 31 декабря 2027 года. По словам Путина, Россия готова к тому, чтобы сделать такую временную модель постоянной. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян подчеркнул, что в этом есть заслуга российских туристов.
«Задача была понять, будут ли россияне оставаться без визы в КНР или в течение 30 дней покидать страну. После годового эксперимента стало ясно, что они не нарушают визовый режим, не происходит то, что мы видим в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, где это происходит массово. Поэтому Китай будет продлевать “безвиз” и, думаю, в следующем году объявит о бессрочном безвизе», — поделился он с НСН.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что обсуждение внешнеполитических вопросов прошло «по касательной», а стороны концентрировались на двусторонних делах. Об этом сообщает РИА Новости.
ВТОРАЯ ВСТРЕЧА
В государственной резиденции «Ала-Арча» также прошли переговоры Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Глава индийского правительства в начале встречи перечислил ключевые области сотрудничества двух стран, упомянув энергетику, инновации и космос. Кроме того, он предложил Путину обсудить в том числе вопрос украинского урегулирования.Индийский лидер отметил, что все сложные вопросы необходимо решать исключительно мирным способом. Он призвал действовать именно в таком ключе.Также Моди упомянул о планах обсудить ряд тем и выразил ожидания от предстоящего визита российского лидера на сентябрьский саммит БРИКС в Нью-Дели. Его слова приводит ТАСС.
После выступления собеседника Путин поблагодарил его и подчеркнул, что российская сторона уже следует предложенному курсу. Накануне переговоров его помощник Юрий Ушаков отмечал, что «эта встреча достаточно интересная, поскольку мы условились обсудить несколько важных вопросов, включая топливное сотрудничество». Это сообщение размещено на официальном портале президента России.
ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА
Первый день саммита завершился переговорами лидера России с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин лично поздравил его с успешным проведением выборов в парламент. Лидеры отметили, что показатели взаимной торговли, показали отличные результаты в 2026 году и продемонстрировали уверенный рост. Протокол встречи опубликован на портале Kremlin.ru. Казахстанский лидер добавил, что РФ остается главным торговым и инвестиционным партнером, а также имеет исторически глубокие и связи. Он дополнил свою речь уроком истории.
«Данные контакты, данное взаимодействие формировались на протяжении многих лет, если не сказать веков. У нас никогда в истории не было конфликта между казахами и русскими с точки зрения межрелигиозных взаимоотношений, каких-либо политических взаимоотношений!», — заявил Токаев.
На закрытой части лидеры не обошли и актуальные региональные вызовы. В частности, обсуждались вопросы безопасности в Центральной Азии и влияние внешних факторов на стабильность логистических цепочек (таких как Каспийский трубопроводный консорциум). Об этом сообщают «Ведомости».
ПЛАН НА 1 СЕНТЯБРЯ
У главы России остаются еще шесть встреч, запланированных на второй день саммита. Он проведет переговоры с президентами Киргизии. Ирана, Турции, Таджикистана и Монголии, а также беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Последний заявил, что после событий 2022 года Еревану сложно называть Россию стратегическим партнером. Об этом глава правительства сказал на брифинге, отвечая на вопрос о новой программе правительства, передает «Интерфакс». В свою очередь, Дмитрий Песков напомнил Пашиняну, что ему необходимо спросить мнение у армянского народа по поводу дальнейшего политического курса. В России перемену настроения объяснили и другими факторами. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев назвал Пашиняна марионеткой в чужой игре.
«А разговоры сегодня идут не просто так. Евросоюзу выгодно втянуть в конфликт с Россией еще одну республику бывшего СССР. В Европе не оставляют намерений нанести нам стратегическое поражение. Пашинян — еще одна их пешка. Я не понимаю, как на это все смотрит армянский народ, большая часть которого живет в России», — поделился он с НСН.
После завершения общения с Пашиняном у Владимира Путина запланирована итоговая пресс-конференция, а затем президент отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
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