ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА



Руководитель администрации президента Киргизии Адылбек Касымалиев встретил российского лидера в аэропорту. Сразу после торжественного приема у Путина было запланировано три встречи до и после церемонии открытия всемирных игр кочевников. Первой из них стало общение с председателем коммунистической партии Китая Си Цзиньпином.



Президент напомнил о росте товарооборота и подчеркнул, что стороны запустили регулярные рейсы китайского контейнеровоза по Северному морскому пути. Путин добавил, что Россия рассчитывает на совместную работу с КНР в сфере искусственного интеллекта, а взаимодействие между странами является образцом дружбы, равенства, взаимной выгоды и уважения к суверенитету. Его слова приводит «Российская газета».



Еще одним важным вопросом стало обсуждение безвизового режима. Он действует до 31 декабря 2027 года. По словам Путина, Россия готова к тому, чтобы сделать такую временную модель постоянной. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян подчеркнул, что в этом есть заслуга российских туристов.



«Задача была понять, будут ли россияне оставаться без визы в КНР или в течение 30 дней покидать страну. После годового эксперимента стало ясно, что они не нарушают визовый режим, не происходит то, что мы видим в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, где это происходит массово. Поэтому Китай будет продлевать “безвиз” и, думаю, в следующем году объявит о бессрочном безвизе», — поделился он с НСН.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что обсуждение внешнеполитических вопросов прошло «по касательной», а стороны концентрировались на двусторонних делах. Об этом сообщает РИА Новости.