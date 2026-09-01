Исследование: 57% музыкантов считают, что не смогут зарабатывать только музыкой
Большинство россиян считают, что сегодня в стране музыкант не сможет зарабатывать на жизнь только музыкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Специалисты ВЦИОМ провели исследование состояния музыкальной индустрии и возможности построить карьеру музыканта в РФ. Так, 62% опрошенных высказали мнение, что реализовать музыкальную идею в соответствии с первоначальным замыслом скорее сложно, 25% считают, что это скорее легко. Девять процентов респондентов считают трудностями цензуру и законодательные ограничения. Тема свободы творчества и цензуры среди запросов к государству занимает примерно 5% ответов.
«Региональные власти «скорее мешают или ничего не делают» по мнению 8% музыкантов, а 24% считают, что они скорее помогают. В случае с оценкой роли государства в целом соотношение — 6% скорее мешает или ничего не делает, 47% — скорее помогает», - отмечается в публикации.
По данным ВЦИОМ, 12% музыкантов называют помехой политику соцсетей и видеоплатформ, при этом 37% опрошенных видят в них поддержку. Основными затруднениями считают нехватку денег (40%) , стоимость студии и записи (25%) , недостаток времени (20%), отсутствие аранжировщиков и музыкантов (17%) и нехватку оборудования (11% ).
Как отметили 57% респондентов, в России музыкант не может самостоятельно построить стабильную карьеру и зарабатывать только музыкой. По мнению 76%, возможности сделать карьеру в этой сфере все же есть. ВЦИОМ также выяснил, что 38% опрошенных жалуются на трудности с попаданием на телевидение и радио, 27% - в рекомендации стримингов, 20% — в онлайн-медиа.
Между тем музыкальный продюсер Игорь Сандлер в пресс-центре НСН посоветовал российским артистам перестать «вариться в собственном соку» и начать записывать песни на английском языке, чтобы выйти на международный уровень.
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