В российских вузах обучаются 415 тысяч иностранных студентов

Как отметил зампред правительства, вузы страны обеспечивают высокий уровень подготовки.

«Важно, что это не только образовательные, но и научные центры, ориентированные на международное сотрудничество. Сегодня в... вузах обучаются почти 415 тысяч иностранных студентов», - указал Чернышенко.

По его словам, всего в РФ учатся свыше 4,5 млн студентов.

Между тем Минобрнауки сообщило, что более 50 вузов начали использовать в учебном процессе программы и модули по беспилотным авиационным системам, пишет 360.ru.

