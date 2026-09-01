В российских вузах обучаются 415 тысяч иностранных студентов
Около 415 тысяч иностранных студентов обучаются в вузах России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
Как отметил зампред правительства, вузы страны обеспечивают высокий уровень подготовки.
«Важно, что это не только образовательные, но и научные центры, ориентированные на международное сотрудничество. Сегодня в... вузах обучаются почти 415 тысяч иностранных студентов», - указал Чернышенко.
По его словам, всего в РФ учатся свыше 4,5 млн студентов.
Между тем Минобрнауки сообщило, что более 50 вузов начали использовать в учебном процессе программы и модули по беспилотным авиационным системам, пишет 360.ru.
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