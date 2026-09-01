Путин: Товарооборот России и стран ШОС в 2025 году превысил $400 млрд
Товарооборот между Россией и государствами Шанхайской организации сотрудничества в 2025 году составил более $400 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.
Ранее глава российского государства прибыл на саммит ШОС в Киргизии. Президент принял участие в заседании совета глав членов объединения, отмечает Ura.ru.
«Товарооборот России со странами Шанхайской организации в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов», - заявил Путин.
Кроме того, российский лидер назвал одной из актуальных практических задач, стоящих перед ШОС, дальнейшее укрепление коммерческих связей между ее участниками.
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