Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Бишкеке

Российский лидер приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо», где пройдет заседание Совета глав стран-участниц объединения. Путин кратко пообщался «на ногах» с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, президент России провел короткую беседу с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.

Саммит ШОС в Киргизии проходит 31 августа—1 сентября. В нем принимают участие лидеры 18 стран, гости, партнеры и наблюдатели, пишет 360.ru.

