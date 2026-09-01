Путин прибыл на площадку саммита ШОС в Бишкеке
Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в столице Киргизии. Об этом пишет РИА Новости.
Российский лидер приехал в конгресс-центр «Ырыс Ордо», где пройдет заседание Совета глав стран-участниц объединения. Путин кратко пообщался «на ногах» с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Кроме того, президент России провел короткую беседу с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом.
Саммит ШОС в Киргизии проходит 31 августа—1 сентября. В нем принимают участие лидеры 18 стран, гости, партнеры и наблюдатели, пишет 360.ru.
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