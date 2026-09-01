Захарова: Киевский режим стал сплавом худших практик расчеловечивания

Украинский режим вобрал в себя худшие практики по расчеловечиванию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Как отметила дипломат, подобных примеров видели немало в периоды Второй мировой войны и геноцидов.

«Но посмотрите, что сейчас: как будто киевский режим являет собой сплав всех худших исторических практик расчеловечивания. Вот все собрали. Тут и варварство, тут и нацизм, тут и геноцид, тут звериная ненависть, тут запредельный цинизм», - цитирует Захарову ТАСС.

Дипломат указала, что это многократно подтверждалось на примере мемориальных комплексов и памятников, многие объекты прицельно атаковали в день, когда отмечалась какая-либо историческая дата.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал киевский режим «бандой христопродавцев», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИД РФМария Захарова

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