В Красноярском крае семь человек пострадали после нападения ученицы в школе

Семь человек пострадали после нападения ученицы в одной из школ в Канске в Красноярском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Ранее СМИ сообщили, что в Канске школьница напала на других учеников и учителей.

По данным Минздрава, после инцидента в Канскую межрайонную больницу доставили пять детей и двух взрослых, пишет Ura.ru.

«Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», - рассказали в ведомстве.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали случившееся.

