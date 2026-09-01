В Красноярском крае семь человек пострадали после нападения ученицы в школе
Семь человек пострадали после нападения ученицы в одной из школ в Канске в Красноярском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Ранее СМИ сообщили, что в Канске школьница напала на других учеников и учителей.
По данным Минздрава, после инцидента в Канскую межрайонную больницу доставили пять детей и двух взрослых, пишет Ura.ru.
«Все пострадавшие были осмотрены, получили необходимую медицинскую помощь и направлены на амбулаторное наблюдение», - рассказали в ведомстве.
Правоохранительные органы пока не прокомментировали случившееся.
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