Депутат: ЕС осталось только «поддакивать» Украине по поводу Крымского моста
Депутат Госдумы от Крыма в эфире НСН заявил, для чего Евросоюзу критиковать пуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту.
В службе внешних связей Евросоюза раскритиковали запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту без согласия Киева. В ЕС считают, что действие является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», а также сама конструкция моста якобы «ограничивает проход судов».
Комментируя для НСН позицию Евросоюза, депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бельбек отметил, что Украина не может рассчитывать на что-то большее от ЕС, кроме как на «поддакивание» по поводу Крыма.
«Заявление ЕС я бы назвал движением по инерции. Все уже если не признали, то смирились с российским статусом Крыма, но ещё продолжают, обманывая самих себя, называть его украинским. Уверен, что подобные голословные высказывания - это новый формат поддержки Украины со стороны ЕС: денег давать не хотят, оружие тоже, остаётся лишь поддакивать официальному Киеву в вопросах, касающихся Крыма», - сказала Бельбек.
В свою очередь член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН также обвинил страны Запада в «штамповке» подобных обвинений десятками, при этом понимая, что полуостров вошел в состав России на законных основаниях.
Открытие железнодорожной части моста, связавшего полуостров с материковой частью страны, состоялось 23 декабря. По словам президента России Владимира Путина, за ближайший год планируется перевезти по нему порядка 13 млн тонн грузов, а также 14 млн пассажиров. Билетов на поезда сообщением с Крымом уже продано более 57 000 с горизонтом продаж до 60 дней.
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