Депутат: ЕС осталось только «поддакивать» Украине по поводу Крымского моста

В службе внешних связей Евросоюза раскритиковали запуск пассажирских поездов по Крымскому мосту без согласия Киева. В ЕС считают, что действие является «нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», а также сама конструкция моста якобы «ограничивает проход судов».

Комментируя для НСН позицию Евросоюза, депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бельбек отметил, что Украина не может рассчитывать на что-то большее от ЕС, кроме как на «поддакивание» по поводу Крыма.

«Заявление ЕС я бы назвал движением по инерции. Все уже если не признали, то смирились с российским статусом Крыма, но ещё продолжают, обманывая самих себя, называть его украинским. Уверен, что подобные голословные высказывания - это новый формат поддержки Украины со стороны ЕС: денег давать не хотят, оружие тоже, остаётся лишь поддакивать официальному Киеву в вопросах, касающихся Крыма», - сказала Бельбек.