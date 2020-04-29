Новости за ночь: В России решили удвоить штраф за оскорбление в сети

Предполагается, что вырастет сумма взысканий и за обычные оскорбления — с нынешних 1-3 тысяч до 3-5 тысяч для граждан и до 100-200 тысяч для юрлиц.

Хинштейн предлагает изменить и само определение оскорбления. К действующей формулировке «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», депутат намерен добавить «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». К слову, этот пункт не поддержали в правительстве, посчитав новую формулировку неопределённой и избыточной.

Законопроект пока ещё не поступил на рассмотрение в Госдуму.