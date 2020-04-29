Новости за ночь: В России решили удвоить штраф за оскорбление в сети

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн подготовил законопроект, который должен приравнять оскорбления в интернете к публичным и увеличить максимальные штраф за них с 5 до 10 тысяч рублей для граждан, с 500 тысяч до 700 тысяч рублей для юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

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Предполагается, что вырастет сумма взысканий и за обычные оскорбления — с нынешних 1-3 тысяч до 3-5 тысяч для граждан и до 100-200 тысяч для юрлиц.

Хинштейн предлагает изменить и само определение оскорбления. К действующей формулировке «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», депутат намерен добавить «или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». К слову, этот пункт не поддержали в правительстве, посчитав новую формулировку неопределённой и избыточной.

Законопроект пока ещё не поступил на рассмотрение в Госдуму.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаОскорблениеЗаконопроект
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