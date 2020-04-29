Новости за ночь: Чехия не будет выдворять посла РФ после «инцидента с рицином»
Власти Чехии считают недопустимым, чтобы другие государства пытались повлиять на её политические дела. Об этом заявил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, комментируя данные о возможной подготовке отравления старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба, связанных со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.
Такую информацию распространил пражский еженедельник Respekt, ссылаясь на источник в спецслужбах. По его сведениям, три недели назад в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, который привёз в чемодане яд рицин. Мужчина якобы отправился в российское посольство на ожидавшем его автомобиле.
Бабиш беседовал с министром иностранных дел Томашем Петршичеком и после этого заявил журналистам, что нынешняя ситуация не требует такой реакции, как выдворение российского посла, передаёт РИА Новости. Однако если изложенная информация правдива, недопустимо, чтобы другие государства проводили в Чехии акции против её граждан, подчеркнул Бабиш.
Российская сторона уже отреагировала на публикацию. Посольство направило в МИД Чехии ноту о недопустимости беспочвенных нападок на Россию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала информацию СМИ фейком, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что никто не предъявил соответствующих доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru