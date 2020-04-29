Новости за ночь: Чехия не будет выдворять посла РФ после «инцидента с рицином»

Такую информацию распространил пражский еженедельник Respekt, ссылаясь на источник в спецслужбах. По его сведениям, три недели назад в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, который привёз в чемодане яд рицин. Мужчина якобы отправился в российское посольство на ожидавшем его автомобиле.

Бабиш беседовал с министром иностранных дел Томашем Петршичеком и после этого заявил журналистам, что нынешняя ситуация не требует такой реакции, как выдворение российского посла, передаёт РИА Новости. Однако если изложенная информация правдива, недопустимо, чтобы другие государства проводили в Чехии акции против её граждан, подчеркнул Бабиш.

Российская сторона уже отреагировала на публикацию. Посольство направило в МИД Чехии ноту о недопустимости беспочвенных нападок на Россию, официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала информацию СМИ фейком, а глава ведомства Сергей Лавров отметил, что никто не предъявил соответствующих доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.

