Новости за ночь: Названы люди с повышенным риском смерти от COVID-19

По её словам, в группе риска находятся люди с эндокринопатиями — с системными поражениями, полиорганными нарушениями, аутоиммунными заболеваниями, болезнями надпочечников, сахарным диабетом, передаёт RT.

Согласно приведённым Мокрышевой данным, у 19 миллионов россиян предиабет, ещё 30 миллионов находятся в группе писка из-за ожирения, восемь миллионов страдают ожирением. Риск заражения новым коронавирусом не связан с весом человека, но у пациентов с избыточным весом нарушена функция органов дыхания, что может создать дополнительные проблемы, говорит специалист.

В России действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Многие специалисты считают, что строгие ограничения для них должны сохраняться и на этапе смягчения карантина.