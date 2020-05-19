Обнаружены люди, которые не заболевают COVID-19

Выявлена группа людей, которые могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу — возбудителю COVID-19. Все они перенесли атипичную пневмонию во время вспышки этого заболевания в 2003 году, говорится в исследовании американских и швейцарских ученых, которое опубликовано в авторитетном журнале Nature.

Они установили, что заражение вирусом SARS-CoV, который вызвал вспышку атипичной пневмонии 17 лет назад, приводит к выработке антител, нацеленных на белок-«шип». Этот S-белок играет ключевую роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки-хозяина, после чего вирус проникает внутрь.

Антитела нейтрализуют SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году. Их синтезируют особые, так называемые, B-клетки памяти иммунной системы. Антитела распознают патогены именно по S-белку, который непосредственно связывается с клеточными рецепторами. Таким образом, люди, зараженные одним коронавирусом, оказываются невосприимчивыми к другому.

Причём антитела, синтезируемые B-клетками памяти после заражения SARS-CoV, препятствуют также мутации вируса, позволяющей обходить иммунитет. Как отмечается в статье, такие коктейли из антител могут быть использованы для лечения тяжелых осложнений у пациентов с COVID-19 или профилактики инфекции у людей с высоким риском заражения.

